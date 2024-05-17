Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:05

Каррагер — о «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда, которую когда-либо видела Англия»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» одержит победу над «Вест Хэмом» в 38-м туре АПЛ и вновь станет чемпионом Англии.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье сотрет все сомнения в том, что они и Хосеп Гвардиола займут достойное место в истории английского футбола. «Сити» — лучшая команда, которую когда-либо видела эта страна. «Сити» выиграет четыре лиги подряд. Лучшие команды «Манчестер Юнайтед» не смогли добиться этого, несмотря на то что выиграли три подряд и доминировали в нашей лиге. «Сити» пошел дальше, изменив представление о том, что нужно для того, чтобы стать чемпионом», — цитирует Каррагера The Telegraph.

После 37 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 88 очками. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет 2 очка. «Ливерпуль» (79) потерял шансы на возможное чемпионство.

«Горожане» выигрывали АПЛ три сезона подряд. Команду с 2016 года возглавляет Хосеп Гвардиола. Всего под руководством 53-летнего тренера «Сити» становился чемпионом Англии пять раз.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
0
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ливерпуль» объявил об уходе Алькантары из клуба по окончании сезона-2023/24

Клопп: «Я получил столько писем от болельщиков, что останусь в «Ливерпуле» до 2028-го, если отвечу на все»