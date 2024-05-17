Каррагер — о «Манчестер Сити»: «Это лучшая команда, которую когда-либо видела Англия»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверен, что «Манчестер Сити» одержит победу над «Вест Хэмом» в 38-м туре АПЛ и вновь станет чемпионом Англии.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье сотрет все сомнения в том, что они и Хосеп Гвардиола займут достойное место в истории английского футбола. «Сити» — лучшая команда, которую когда-либо видела эта страна. «Сити» выиграет четыре лиги подряд. Лучшие команды «Манчестер Юнайтед» не смогли добиться этого, несмотря на то что выиграли три подряд и доминировали в нашей лиге. «Сити» пошел дальше, изменив представление о том, что нужно для того, чтобы стать чемпионом», — цитирует Каррагера The Telegraph.

После 37 туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 88 очками. Отрыв от идущего вторым «Арсенала» составляет 2 очка. «Ливерпуль» (79) потерял шансы на возможное чемпионство.

«Горожане» выигрывали АПЛ три сезона подряд. Команду с 2016 года возглавляет Хосеп Гвардиола. Всего под руководством 53-летнего тренера «Сити» становился чемпионом Англии пять раз.