Каррагер назвал Варди лучшим игроком в истории «Лестера»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о форварде «Лестера» Джейми Варди.

«Я считаю, что Варди — лучший игрок в истории «Лестера». Он — особенный футболист, — цитирует слова Каррагера BBC Sport.

Варди стал автором единственного гола «Лестера». Во время замены форвард напомнил болельщикам лондонцев, что у их клуба ни одного чемпионства в АПЛ, в отличии от «Лестера».

Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон» 24 августа. «Лестер» в этот день сыграет в гостях с «Фулхэмом».