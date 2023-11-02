Каррагер недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Никто не может объяснить, во что играет «МЮ». Прошло уже полтора года. Уже нужно определиться и понять, как нужно играть команде. Но мы все еще не знаем, какой у них стиль», — цитирует Каррагера Sky Sports.

1 ноября «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги и вылетел из турнира. До этого манкунианцы с тем же счетом проиграли «Манчестер Сити» в матче 10-го тура АПЛ.