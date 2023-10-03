Каррагер оценил игру «Челси» в этом сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о составе «Челси». Он считает, что команда страдает от травм.

«Их состав позволяет им в лучшем случае бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард... Этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити»», — цитирует Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков.