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Сегодня, 09:25

Каррагер оценил игру «Челси» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о составе «Челси». Он считает, что команда страдает от травм.

«Их состав позволяет им в лучшем случае бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард... Этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити»», — цитирует Каррагера Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 очков.

ФК Челси
Джейми Каррагер
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