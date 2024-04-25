Каррагер: «Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что форвард мерсисайдской команды Мохамед Салах на протяжении большей части текущего сезона показывал неубедительную игру.

«Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков всех времен, но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — приводит Liverpool Echo слова Караггера.

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Эвертона» со счетом 0:2. На данный момент команда с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего на третьей позиции «Манчестер Сити» 73 балла и еще одна игра в запасе.

В текущем сезоне 31-летний Салах провел за «Ливерпуль» 40 матчей, отметившись 24 голами и 13 результативными передачами.