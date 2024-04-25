Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:50

Каррагер: «Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что форвард мерсисайдской команды Мохамед Салах на протяжении большей части текущего сезона показывал неубедительную игру.

«Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков всех времен, но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — приводит Liverpool Echo слова Караггера.

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Эвертона» со счетом 0:2. На данный момент команда с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего на третьей позиции «Манчестер Сити» 73 балла и еще одна игра в запасе.

В текущем сезоне 31-летний Салах провел за «Ливерпуль» 40 матчей, отметившись 24 голами и 13 результативными передачами.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/jamie-carragher-makes-unforgivable-darwin-29056088
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
0
Читайте также
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Альварес рассказал о настрое «Манчестер Сити» на победу в АПЛ

Каррагер дал совет игрокам «Ливерпуля»