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Сегодня, 13:38

Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионом Англии

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что думает по поводу шансов «Ливерпуля» стать чемпионом Англии по итогам сезона-2023/24.

«Сейчас у «Ливерпуля» лучшая средняя линия, если проводить параллель с прошлым сезоном. Но команде все еще не хватает крутого опорного полузащитника для борьбы за золото. Макаллистер не опорник, в оборонительных действиях у Алексиса есть пробелы. Думаю, клубу нужно поработать над усилением этой позиции в январе», — цитирует эксперта Mirror.

По итогам 11 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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