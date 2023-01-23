Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

23 января, 23:40

Каррагер: «Эвертон» все еще остается худшим клубом в стране. Там бардак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на увольнение Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Эвертона».

«Никто не знает футбольный клуб лучше, чем его болельщики. Не было баннеров против Фрэнка Лэмпарда, они были направлены против Фархада Мошири и правления клуба. Я как-то сказал, что «Эвертон» — худший клуб в стране. Это не было легкомысленным замечанием бывшего игрока «Ливерпуля», я говорил как бывший болельщик «Эвертона». Так оно и осталось.

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. Приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить внимане на тех, сидит в правлении. Там бардак», — приводит Sky Sports слова Каррагера.

В нынешнем сезоне «Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12793779/jamie-carragher-everton-are-still-the-worst-run-club-in-the-country
Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
Джейми Каррагер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русская шахматистка любила колумбийца, от которого родила в США. Он был заметно старше
Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Манчестер Юнайтед» не готов платить 100 миллионов евро за Осимхена

Нападающий Ингз получил травму в первом матче за «Вест Хэм»