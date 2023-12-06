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Сегодня, 10:27

Каррагер — о словах Гвардиолы про титулы в АПЛ: «Я бы выиграл один, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил об отсутствии у эксперта титула АПЛ.

Ранее Гвардиола, отвечая на критику со стороны экспертов АПЛ, высказался о количестве их побед в чемпионате Англии. В частности, он напомнил, что Каррагер ни разу не выигрывал АПЛ.

«Думаю, я бы, наверное, выиграл один титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил», — написал Каррагер в соцсетях.

В 2023 году АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил лиги с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клубу грозит снятие очков или исключение из АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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