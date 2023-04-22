Каррагер: «Арсеналу» нужно набрать три очка с «Сити», чтобы выиграть АПЛ"

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Карраген после ничьей «Арсенала» с «Саутгемптоном» (3:3) в матче 32-го тура чемпионата Англии поделился ожиданиями от матча канониров с «Манчестер Сити» в среду.

«Вы можете почувствовать разочарование. Это была отличная игра для нейтрального болельщика, но для обеих команд это будет разочарование. «Арсеналу» нужно набрать три очка с «Сити», чтобы выиграть лигу, я думаю. Все по-прежнему в руках «Арсенала», и это показывает, насколько они были впереди. Теперь им предстоит совершить чудо», — цитирует BBC Каррагера.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 5 очков, но у команды Хосепа Гвардиолы два матча в запасе.