Каррагер прокомментировал игру защитников «Ливерпуля» в матче против «Вулверхэмптона»

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Бывший полузащитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался об игре обороны в матче 22-го тура английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).
«Не так уж сложно играть в центре обороны с ведущим защитником. Но судить об игре центральных защитников стоит, когда им приходится брать роль лидера на себя. Хаос», — написал экс-хавбек в соцсетях.
В этой встрече защитник «Ливерпуля» Матип забил автогол. Лидер обороны Вирджил ван Дейк не принимал участия в матче из-за травмы.
«Вулверхэмптон», который переиграл подопечных Юргена Клоппа, находится на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 20 очками за 21 игру.
«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.
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