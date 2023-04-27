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Каррагер: «До эпохи Гвардиолы «Арсенал» с таким количеством очков по-прежнему шел бы к титулу АПЛ»

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на поражение «Арсенал» в матче 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:4).

«Пропасть между «Сити» и «Арсеналом» была удивительной и одновременно тревожной для остальной части премьер-лиги. Я не могу припомнить игру такого масштаба — чемпионский матч в кульминационный момент сезона — которая была бы настолько односторонней. И все же я не могу не испытывать некоторой симпатии к Микелю Артете и игрокам «Арсенала».
До эпохи Гвардиолы «Арсенал» с таким количеством очков по-прежнему шел бы к титулу Премьер-лиги. Так же, как «Ливерпуль» Клоппа, который в большинстве прошлых сезонов финишировал вторым, «Арсенал» оказался хорошей командой в неподходящее время», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Сити» с 73 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидера АПЛ, «Арсенала», составляет 2 очка. При этом у «горожан» есть две игры в запасе.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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