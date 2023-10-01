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Сегодня, 08:15

Каррагер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на ошибку в матче мерсисайдцев с «Тоттенхэмом» (1:2) в АПЛ.

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, забитый мяч «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда.

«Шокирующая ошибка, но это не имеет ничего общего с рисованием офсайдных линий. VAR не заметил центрального защитника «Тоттенхэма», и из-за этого там подумали, что Луис Диас опережает крайнего защитника», — написал Каррагер в соцсетях.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джейми Каррагер
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