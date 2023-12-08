Каррагер рассказал, что «Арсеналу» помешает выиграть АПЛ в этом сезоне

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что неопределенность вокруг позиции основного голкипера «Арсенала» помешает команде завоевать титул АПЛ.

«Есть две вещи — ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте, которые заставляют меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ. Я не могу вспомнить ни одну команду за все время, которая завоевала бы чемпионский титул без основного вратаря, играющего важную роль в этом. Я просто смотрю на ситуацию с голкиперами в «Арсенале», и мне кажется, что это неправильно», — приводит Goal слова Каррагера.

На данный момент «Арсенал» с 36 очками после 15 игр занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 9 декабря лондонская команда сыграет против «Астон Виллы». Начало матча — в 20.30 по московскому времени.