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Сегодня, 22:27

Каррагер рассказал, что «Арсеналу» помешает выиграть АПЛ в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что неопределенность вокруг позиции основного голкипера «Арсенала» помешает команде завоевать титул АПЛ.

«Есть две вещи — ситуация с вратарем и пропущенные голы на последней минуте, которые заставляют меня думать, что «Арсенал» не выиграет АПЛ. Я не могу вспомнить ни одну команду за все время, которая завоевала бы чемпионский титул без основного вратаря, играющего важную роль в этом. Я просто смотрю на ситуацию с голкиперами в «Арсенале», и мне кажется, что это неправильно», — приводит Goal слова Каррагера.

На данный момент «Арсенал» с 36 очками после 15 игр занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 9 декабря лондонская команда сыграет против «Астон Виллы». Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/arsenal-aaron-ramsdale-david-raya-premier-league-title-mikel-arteta/blt83c58c37cb246257#csb7e96b16dbf3e306
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
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