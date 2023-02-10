0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:40

Каррагер считает, что кризис в «Ливерпуле» затянулся

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о результатах английской команды в нынешнем сезоне чемпионата.

«Сейчас у команды нет игры. Даже не вспомню, когда было столь плохо, как сейчас. В некоторых поединках «Ливерпуль» мог пропустить еще больше голов. Они легко отделались. Такого не должно повторяться, кризис затянулся», — цитирует Каррагера Sky Sports.

В последнем матче «Ливерпуль» проиграл «Вулврхэмптону» со счетом 0:3. Клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гвардиола: «Я полностью убежден, что «Манчестер Сити» невиновен»

Тен Хаг — о Гарначо: «Замечательно работать с молодыми игроками и выжимать из них все самое лучшее»