Каррагер считает, что кризис в «Ливерпуле» затянулся

Сегодня, 17:40
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о результатах английской команды в нынешнем сезоне чемпионата.
«Сейчас у команды нет игры. Даже не вспомню, когда было столь плохо, как сейчас. В некоторых поединках «Ливерпуль» мог пропустить еще больше голов. Они легко отделались. Такого не должно повторяться, кризис затянулся», — цитирует Каррагера Sky Sports.
В последнем матче «Ливерпуль» проиграл «Вулврхэмптону» со счетом 0:3. Клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.