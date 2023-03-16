Каррагер: «Не уверен, что Трент подходит «Ливерпулю», если клуб хочет выходить в Лигу чемпионов каждый год»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что клуб должен начать поиск нового правого защитника.

«Это вызывает очень серьезное беспокойство. Так не может продолжаться, учитывая, как прошел этот сезон и сколько раз Тренту не хватало навыков в обороне. Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент — это подходящий правый защитник.

Думаю, настал момент, когда «Ливерпулю» нужно купить правого защитника. Клоппу решать, насколько хорош должен быть этот правый защитник, сколько он должен стоить, но Тренту нужна серьезная конкуренция», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

В нынешнем сезоне 24-летний англичанин провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.