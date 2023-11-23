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Каррагер считает, что «Ливерпуль» не сможет обыграть «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча команды с «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ.

«Будет тяжело. Лучшее, что может получить «Ливерпуль», — это ничья. Статистика «Ливерпуля» на стадионе «Сити» плоха. У «Ливерпуля» лучший вратарь мира, и он им определенно пригодится там. Показатели «Ливерпуля» в обороне в этом сезоне довольно хороши, но есть бреши — потеря Робертсона. Трент вернется из полузащиты на фланг обороны. Кроме того, у «Ливерпуля» до сих пор нет опорника топ-класса, так что будет сложно. Лучшее, что они получат, — это ничья», — приводит слова Каррагера The Daily Mirror.

В субботу, 25 ноября, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Сити» в 13-м туре АПЛ. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 12 матчах. «Горожане» находятся на первой строчке с 28 баллами.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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