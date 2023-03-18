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Каррагер: «Ньюкасл» финиширует в АПЛ выше «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что «Ньюкасл» финиширует в текущем сезоне выше, чем «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

«Что бы я сказал о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле»? Я не согласен с Гари Невиллом, который считает, что они финишируют выше «Ньюкасла». Похоже, что в обоих клубах есть поводы для беспокойства. Они не стабильны, порой они показывают игру и результаты, в которые сложно поверить. Я не думаю, что мы видим подобное с «Ньюкаслом». Когда я смотрю на них, и они не побеждают, это по-прежнему хорошая игра. В матче с «Сити» они упустили свои шансы», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Ньюкасл» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков за 26 матчей. «Тоттенхэм» располагается на 4-й строчке с 48 очками за 27 игр. «Ливерпуль» — 6-й с 42 баллами за 26 матчей.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джейми Каррагер
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