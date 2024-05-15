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Каррагер считает, что Ортега принес «Манчестер Сити» очередной чемпионский титул

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на победу «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. По его мнению, вратарь Штефан Ортега принес «горожанам» победу в чемпионате Англии.

14 мая команда Хосепа Гвардиолы победила «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

«Этим вечером Ортега принес им титул АПЛ. Очевидно, что за сезон многое было сделано. Если бы при счете 1:0 Ортега не спас, то «Арсенал» выиграл бы лигу. Вот насколько это близко», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Сити» с 88 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре сезона «горожане» сыграют против «Вест Хэма», а «канониры» встретятся с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
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