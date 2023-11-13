Каррагер: «Почеттино — лучшее, что есть в «Челси» на данный момент»

Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер похвалил главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Самое лучшее в «Челси» сейчас — это Почеттино. Не игроки или владельцы, а тренер. Это самый важный человек. Если речь идет о завоевании трофеев, сомневаюсь, что «Челси» мог бы получить тренера лучше из числа возможных для них вариантов. Под его руководством ситуация должна улучшиться. Есть большой оптимизм в отношении того, что они смогут противостоять лучшим командам, а их тренер, в свою очередь, конкурировать с лучшими тренерами», — приводит Daily Mail слова Каррагера.

«Челси» с 16 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. 25 ноября команда Почеттино встретится с «Ньюкаслом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.