Каррагер считает, что состав «Ливерпуля» недостаточно хорош для чемпионства

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил шансы команды на борьбу за чемпионство. Он считает, что нынешний состав клуба недостаточно хорош, чтобы бросить вызов «Манчестер Сити»

«На этой неделе «Сити» должны постараться, подписать, как я думаю, еще одного защитника и полузащитника. Это должно произойти, поскольку «Ливерпуль» все еще может стать главным соперником «Сити», хотя они и начали сезон более чем здорово.

Если «Ливерпуль» хочет выиграть что-то серьезное, это должно случиться в ближайшие год-два, наверное», — сказал Каррагер Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда встретится дома с «Астон Виллой» (3 сентября).