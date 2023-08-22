Каррагер считает, что у «МЮ» проблемы в полузащите

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы в полузащите.

«Мне не нравится их полузащита. Я думаю, что есть несколько неправильных вещей. То, что главный тренер просит их делать, не соответствует подбору футболистов. Мне не нравится установка тренера, заключается в том, что он использует персональную опеку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а во втором уступил «Тоттенхэму» (0:2).