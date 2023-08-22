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Сегодня, 07:57

Каррагер считает, что у «МЮ» проблемы в полузащите

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что у «Манчестер Юнайтед» большие проблемы в полузащите.

«Мне не нравится их полузащита. Я думаю, что есть несколько неправильных вещей. То, что главный тренер просит их делать, не соответствует подбору футболистов. Мне не нравится установка тренера, заключается в том, что он использует персональную опеку», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а во втором уступил «Тоттенхэму» (0:2).

ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
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2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
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 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 4 : 0
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 3 : 1
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 1
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