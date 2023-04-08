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Сегодня, 09:26

Каррагер: «Клопп может позавидовать составу «Арсенала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может позавидовать нынешнему составу «Арсенала».

«У Клоппа было мало причин завидовать другим во время своей работы в «Ливерпуле». Но сейчас он может желать, чтобы половина состава «Арсенала» играла за его команду. Сака и Мартинелли демонстрируют невероятно быстрый темп, их можно сравнить с дуэтом Салах — Мане», — приводит слова Каррагера Telegraph.

«Ливерпуль» встретится с «Арсеналом» в матче 30-го тура завтра, 9 апреля, начало — 18.30 мск.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Юрген Клопп
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