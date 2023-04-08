Каррагер: «Клопп может позавидовать составу «Арсенала»

Экс-футболист сборной Англии Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может позавидовать нынешнему составу «Арсенала».

«У Клоппа было мало причин завидовать другим во время своей работы в «Ливерпуле». Но сейчас он может желать, чтобы половина состава «Арсенала» играла за его команду. Сака и Мартинелли демонстрируют невероятно быстрый темп, их можно сравнить с дуэтом Салах — Мане», — приводит слова Каррагера Telegraph.

«Ливерпуль» встретится с «Арсеналом» в матче 30-го тура завтра, 9 апреля, начало — 18.30 мск.