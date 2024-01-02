Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:45

Каррагер считает проблемой «Арсенала» отсутствие мировых звезд в атаке

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок «Арсенала» Джейми Каррагер назвал основную проблему лондонского клуба. Канониры потерпели 2 поражения подряд в АПЛ: от «Вест Хэма» (0:2) и «Фулхэма» (1:2).

После 20 туров команда опустилась на 4-е место в таблице.

«Я по-прежнему считаю, что если тройка или четверка атакующих игроков «Арсенала» не станет лучше, то команда не выиграет чемпионат.

«Ливерпуль» выиграл титул в АПЛ, потому что у него был Салах. «Сити» выигрывал титулы, потому что у них был Агуэро, а теперь есть Холанн. Есть ли у «Арсенала» игроки мирового уровня, готовые привести команду к титулу? Я считаю, что нет», — сказал Каррагер Sky Sports.

«Ливерпуль» с 45 очками является лидером чемпионата Англии.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
0
Читайте также
Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Эдди Хау разочарован результатом матча «Ньюкасла» против «Ливерпуля»

«Арсенал» заинтересован в приобретении Серхи Роберто