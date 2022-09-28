Каррагер уверен, что «Арсенал» может стать чемпионом АПЛ по итогам сезона-2022/23

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил возможность «Арсенала» стать чемпионом АПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Я всегда был фанатом Артеты, мне нравится то, как смело он выглядит. И как смело вводит молодых игроков в состав. За последний гол они стали старше, к ним присоединился Жезус и Салиба. «Арсенал», кажется, совершенно изменился. Они могут быть ближе к чемпионству, чем думают люди», — цитирует Каррагера Talksport.

После 7 туров АПЛ «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.