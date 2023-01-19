Каррагер: «Я еще в начале сезона говорил, что подписание Холанна не гарантирует «Манчестер Сити» чемпионства»

19 января, 23:17
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о влиянии нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна на игру команды.
«Я не считаю, что Холанн сделал команду слабее или сильнее. Они просто стали играть по-другому. Я еще в начале сезона говорил, что подписание Холанна не гарантирует «Манчестер Сити» чемпионства. Это просто означало, что команда начнет играть иначе.
Он будет много забивать, но сколько очков «Сити» обычно нужно для чемпионства? Вероятно, девяносто с лишним. И намного больше этого набрать в любом случае не получится. Однажды было 100 очков, но больше — не получится, кто бы за них не выступал», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования