Каррагер: «Тренер в «Ливерпуле» подобен богу»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер в мерсисайдском клубе всегда обладает большой властью. На данный момент команду возглавляет Юрген Клопп.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен богу. Если «Ливерпуль» добивается успеха, то всегда речь заходит о тренере. Прямо сейчас это Клопп, ранее были Шенкли, Пэйсли и Далглиш. Я полагаю, что главный тренер «Ливерпуля» обладает огромной властью», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

После 15 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 34 очка.