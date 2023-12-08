Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:43

Каррагер: «Тренер в «Ливерпуле» подобен богу»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер в мерсисайдском клубе всегда обладает большой властью. На данный момент команду возглавляет Юрген Клопп.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен богу. Если «Ливерпуль» добивается успеха, то всегда речь заходит о тренере. Прямо сейчас это Клопп, ранее были Шенкли, Пэйсли и Далглиш. Я полагаю, что главный тренер «Ливерпуля» обладает огромной властью», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

После 15 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Обсудить
Читайте также
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Астон Вилле» интересен полузащитник «Арсенала» Смит-Роу

Эдди Хау оценил игру «Ньюкасла» после поражения от «Эвертона»