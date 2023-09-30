Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:10

Каррагер: «Манчестер Сити» может стать лучшей командой в истории АПЛ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о лидерстве «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Сити»? Возможно мы сейчас наблюдаем за одной из лучших команд в истории АПЛ. А может и лучшей, если они снова станут чемпионами», — цитирует эксперта Sky Sports.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии команда лидирует с отрывом в 2 очка от ближайшего преследователя.

ФК Манчестер Сити
Джейми Каррагер
1
0
Читайте также
Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе
«Авангард» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:6
Пасечник рассказал о российской программе развития ЛНР
Группировка «Восток» поразила семь пунктов дислокации бригад ВСУ
Бывший премьер-министр Словакии раскритиковал поставки оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» претендует на форварда «Сантоса» Леонардо

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу поделился мнением о Клоппе