Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не станет больше «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля и телевизионный эксперт Джейми Каррагер сравнил статус и популярность «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» никогда не станет больше «Манчестер Юнайтед». А соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» никогда не будет иметь такого значения, как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Этого просто не случится, это невозможно», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

С сезона-2011/12 «Манчестер Сити» 8 раз становился победителем АПЛ. «Манчестер Юнайтед» один раз выигрывал чемпионат Англии за этот период.