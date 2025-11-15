Видео
Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:40

Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не станет больше «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Ливерпуля и телевизионный эксперт Джейми Каррагер сравнил статус и популярность «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» никогда не станет больше «Манчестер Юнайтед». А соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» никогда не будет иметь такого значения, как противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Этого просто не случится, это невозможно», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

С сезона-2011/12 «Манчестер Сити» 8 раз становился победителем АПЛ. «Манчестер Юнайтед» один раз выигрывал чемпионат Англии за этот период.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
