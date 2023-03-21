Катарcкий шейх сделает второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» в среду

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сделает второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» в среду.

Как сообщает Sky Sports, переговоры между делегацией шейха и руководством «МЮ» в прошлый четверг прошли успешно. Советники шейхи работают над составлением нового предложения, которое, как ожидается, будет сделано до вечера среды, 22 марта.

По данным источника, после этого визита делегации на «Олд Траффорд» нет никаких сомнений в том, что шейх Джассим хочет стать владельцем «Манчестер Юнайтед».

Ранее информировалось, что итоговое предложение шейха может быть около 6 миллиардов фунтов стерлингов, именно столько хотели представители семьи Глейзеров, которые владеют клубом.

16 и 17 марта клуб по очереди посетили два потенциальных покупателя — представители Джассима и британский миллиардер Джим Рэтклифф.