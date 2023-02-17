Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов фунтов

Катарские инвесторы готовы приобрести «Манчестер Юнайтед» за 5 миллиардов фунтов, сообщает Bloomberg.

По информации издания, группа катарских бизнесменов во главе с бывшим премьер-министром страны и экс-главой Катарского инвестиционного управления готова приобрести английский клуб у семьи Глейзеров почти за 6 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» подал британский миллиардер Джим Рэтклифф. Также информировалось, что Илон Маск может стать владельцем клуба.

Действующими владельцами «МЮ» являются браться Глейзер — Аврам и Джоэл. Они приобрели клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов США.