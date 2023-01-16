Катарские инвесторы могут купить «Ливерпуль»

Катарские инвесторы из компании Dubai International Capital (DIC) могут приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль», сообщает The Anfield Talk.

Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.

По информации издания, катарцы всерьез заинтересованы в покупке команды.

FSG владеет «Ливеруплем» с октября 2010 года. В 2019 году клуб выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году стал чемпионом Англии.

Американской компании также принадлежат клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».