Катарский шейх хочет приобрести «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в истории спорта

Глава одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани объявил о намерении купить «Манчестер Юнайтед». Он готов заплатить рекордную сумму за спортивный клуб. Текущий рекорд – 3,75 миллиарда фунтов стерлингов, выплаченных за покупку команды NFL «Денвер Бронкос».

«Шейх Джассим бин Хамад Аль Тани сегодня [пятница, 17 февраля] подтвердил подачу заявки на покупку 100 процентов акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Заявка призвана вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, и, прежде всего, будет направлена на то, чтобы болельщики снова оказались в центре футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Заявка будет полностью свободной от долгов через фонд Nine Two Foundation шейха Джассима, который будет инвестировать в футбольные команды, тренировочный центр, стадион и более широкую инфраструктуру, опыт болельщиков и сообщества, которые поддерживает клуб. Видение заявки состоит в том, чтобы «Манчестер Юнайтед» был известен своим футбольным мастерством и считался величайшим футбольным клубом в мире. Более подробная информация о заявке будет опубликована, когда это будет уместно, если и когда процесс подачи заявок будет развиваться», – говорится в заявлении.

Шейх Джассим, сын бывшего премьер-министра Катара, стал болельщиком «Манчестер Юнайтед» в 1992 году, когда ему было 10 лет, и говорит, что будет инвестировать в мужскую и женскую команды, а также в реконструкцию стадиона, тренировочной базы и территории вокруг «Олд Траффорд».

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков за 23 тура и идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ.