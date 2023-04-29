Катарский шейх сделал финальное предложение о покупке «МЮ»

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани дает более 5 миллиардов фунтов (5,7 миллиардов евро) за «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По данным источника, Аль Тани сделал финальное предложение о покупке клуба. Также предложение Джасима включает в себя план по вложению значительных дополнительных средств и инвестиций в инфраструктуру «МЮ». Аль Тани хочет приобрести 100 процентов акций «Манчестер Юнайтед».

На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 миллиарда долларов (3,75 миллиарда фунтов).

Sky Sports сообщает, что заявка сэра Джима Рэтклиффа на контрольный пакет акций «Манчестер Юнайтед» также была подана. Отмечается, что Глейзеры хотят получить за «МЮ» около 6 миллиардов фунтов.

Клуб на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 60 очков.