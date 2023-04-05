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Сегодня, 15:10

Кай Хаверц прокомментировал увольнение Грэма Поттера

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера клуба.

«Это были несколько трудных дней с большим количеством перемен. Все мы были высокого мнения о Грэме и знаем, что он действительно хороший тренер. Мы как игроки должны взять на себя ответственность со своей стороны, потому что в этом сезоне мы не добились тех результатов, которых люди, вероятно, ожидали от нас», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Челси».

«Челси» 2 апреля объявил об увольнении Поттера с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Бруно Салтора.

После 28 матчей лондонцы с 38 очками занимают 11-е место в АПЛ.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Кай Хаверц
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