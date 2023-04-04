Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:23

Хаверц: «Схожу с ума по сахару. Ем мармеладных мишек и Skittles в перерыве»

Хаверц рассказал, что ест мармеладных мишек и Skittles в перерыве матчей
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал, что без сахаросодержащих продуктов плохо себя чувствует.

«Прошлым летом я полностью изменил диету и нанял диетолога. Я просто хотел более профессионально подходить к делу и все в таком духе. Это продолжалось около полугода. В Лондоне у нас поначалу был повар, который приходил к нам каждый день и готовил. Надо сказать, что я чувствовал себя совсем нехорошо. На меня диета произвела совершенно противоположный эффект», — приводит слова Хаверца Ehrenpflaume.

23-летний игрок отметил, что сходит с ума без сладкого.

«Диетолог сказал мне, что… Я ведь с ума схожу по сахару. Вы, возможно, заметили вчера, что я после матча пил колу, также мне нужны конфеты и все такое. Это придает мне сил, у меня появляется энергия. И диетолог сказал, что с этим надо завязывать. Полностью. Я так и поступил, но эффект был совершенно не тем.

А потом в «Челси» появился диетолог с полностью другим подходом. Он сказал: «Кай, тебе надо пить «Фанту», надо пить колу. Выпивай баночку в день». В перерыве я беру мармеладных мишек, Skittles или что-нибудь в этом духе. И эти перемены привели к тому, что я снова стал полон сил», — сказал Хаверц.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Челси» 37 матчей во всез турнирах, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

ФК Челси
Кай Хаверц
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
На Украине сообщили о наличии трех бригад истребителей МиГ-29
Запад допустил причастность Польши или Украины к подрыву СП
В Санкт-Петербурге арестовали американца по обвинению в развратных действиях
Захарова назвала условие разморозки счетов Института имени Гёте
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» не удержал победу над «Эвертоном» в первом матче после увольнения Конте