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Сегодня, 09:54

Кай Хаверц входит в шорт-лист «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заинтересовал мадридский «Реал», утверждает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, «сливочные» рассматривают 23-летнего немца в качестве усиления позиции форварда. 31 мая сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема уведомил клуб о предстоящем уходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Кай Хаверц
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