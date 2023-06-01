Кай Хаверц входит в шорт-лист «Реала»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц заинтересовал мадридский «Реал», утверждает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, «сливочные» рассматривают 23-летнего немца в качестве усиления позиции форварда. 31 мая сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема уведомил клуб о предстоящем уходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.