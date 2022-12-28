Нападающий «Челси» Хаверц: «Поттер позволяет мне импровизировать, чему я очень рад»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился эмоциями после победы над «Борнмутом» (2:0) в матче 17-го тура АПЛ.

В этом матче немецкий форвард отличился забитым голом и результативной передачей.

«Надеюсь, сегодняшняя победа и забитые голы придадут нам уверенности. Мы завоевали важные три очка, но не должны на этом останавливаться. Грэм Поттер позволяет мне импровизировать и свободно действовать на поле — приятно играть в такой манере. Тренер вселяет в меня чувство уверенности», — приводит слова футболиста BBC.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл за «Челси» 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.