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Сегодня, 10:06

Кайл Уокер рассказал, как в детстве отец доводил его до слез после каждого матча

Алина Савинова
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о суровом подходе своего отца к воспитанию детей, который сыграл решающую роль в формировании его характера.

«Я ненавидел ходить с отцом на футбол. Независимо от того, играл ли я хорошо или плохо — на обратном пути я садился в машину и плакал. Я не виню его, потому что это сделало меня тем человеком и игроком, которым я являюсь сегодня. В начале своей карьеры я всегда пытался доказать, что мой отец неправ. Он делал это, потому что ему было не все равно», — приводит Goal слова Уокера.

Уокер начал свою карьеру в «Шеффилде», затем выступал за «Нортгемптон», «Тоттенхэм», «Куинз Парк», «Астон Виллу», а в 2017 году присоединился к «Манчестер Сити». 34-летний футболист является шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: Goal
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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