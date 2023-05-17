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17 мая, 13:09

Уокер: «Шучу с Гюндоганом о том, что он превратился в Зидана в лучшей форме»

Кайл Уокер сравнил Гюндогана с Зинедином Зиданом
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сравнил полузащитника команды Илкая Гюндогана с Зинедином Зиданом.

«Я видел несколько публикацией в Twittere и шутил с Гюндо о том, что за последние несколько месяцев он превратился в Зидана в лучшей форме. Иногда нужно начать блистать, и Илкай делает это в завершающей части нынешнего сезона», — приводит слова Уокера официальный сайт «Сити».

Ранее стало известно, что «Барселона» достигла устного соглашения с Гюндоганом о контракте.

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года, его контракт действует до конца июня 2023 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Зинедин Зидан
Илкай Гюндоган
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
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