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17 мая, 10:19

Уолкер сравнил свою скорость с Холанном: «На днях я разогнался до 37,5 км/ч»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сравнил свою скорость с форвардом Эрлингом Холанном.

«Мне 32, но я не старый! Я по-прежнему чувствую себя прекрасно и поддерживаю форму, если не считать травму, когда я надорвал пах перед чемпионатом мира. Должен поблагодарить маму и папу — генетика. Некоторые игроки замедляются, но на днях я разогнался до 37,5 км/ч. Кажется, я не становлюсь медленнее, и пусть это продлится долго. Кто быстрее: я или Холанн? Эрлинг очень быстр, он показал это несколькими забитыми мячами. Другие нападающие не создают таких моментов, иногда он делает это просто с помощью силы или скорости, но я буду защищать себя», — приводит слова Уокера пресс-служба «Манчестер Сити».

32-летний Уокер в текущем сезоне сыграл 33 матча за «Манчестер Сити» и отдал одну результативную передачу.

22-летний Холанн провел за «горожан» 48 матчей, забил 52 гола и отдал 8 результативных передач.

Кайл Уокер
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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