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Сегодня, 17:12

Уокер — о Холанне: «Новая лига, команда — это показывает его зрелость в 22 года. Он и Кейн — лучшие форварды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о результативности форварда «горожан» Эрлинга Холанна.

«Я смог оценить его уровень, когда он играл против нас в «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов. Но думал ли я, что он сможет добиться таких результатов? Конечно, нет. Переход в новую лигу и в новую команду — это всегда сложно. Это показывает уровень игрока, зрелость молодого 22-летнего парня. Пусть это продолжается как можно дольше. То, что он делает, невероятно. Мне выпала честь играть с ним и с Харри Кейном в сборной Англии — на мой взгляд, это лучшие форварды», — приводит слова Уокера Goal.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл 44 матча за «Манчестер Сити», забил 50 голов и отдал 8 результативных передач.

Гарри Кейн
Кайл Уокер
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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