Кайседо может покинуть «Брайтон» летом

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах хавбека заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль». В ходе зимнего трансферного окна Кайседо отказался от перехода в «Челси» за 55 миллионов евро и от трансфера в «Арсенал» за 70 миллионов евро.

Руководство «Брайтона» хотело до последнего сохранить игрока, потому что понимало, что летом цена на него будет больше, чем 70 миллионов евро.

В окружении футболиста также говорят о том, что игрок близок к переходу в один из трех топ-клубов АПЛ, которые им интересуются.

21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за английский клуб 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.