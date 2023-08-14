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Сегодня, 22:12

Кайседо назвал имена двух легенд «Челси», которые его вдохновляли в юношестве

Алина Савинова
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Новичок «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, какими футболистами, выступавшими за синих, восхищался во время своей юношеской карьеры.

«Макелеле и Канте были для меня источником вдохновения. Они были скромными на поле. Думаю, я могу сказать, что мы с ними в чем-то схожи, но они были лучше. Однако теперь я собираюсь отдать все ради этого клуба, потому что они так много сделали для меня», — сказал игрок.

В понедельник, 14 августа, «Челси» объявил о подписании контракта с Кайседо. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон. Ранее форвард выступал за «Брайтон», а также на правах аренды за «Беерсхот».

Источник: https://metro.co.uk/2023/08/14/moises-caicedo-names-two-chelsea-legends-who-inspired-him-after-sealing-record-transfer-19333215/?ito=newsnow-feed
Футбол
ФК Челси
Мойсес Кайседо
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