Кайседо: «Не тот дебют, на который я рассчитывал»

Сегодня, 15:54
Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал свой дебют за лондонцев. 21-летний эквадорец вышел на замену в матче против «Вест Хэма» (1:3).
«Не тот дебют, на который я рассчитывал, но я счастлив сыграть свои первые минуты в таком великом клубе. Мы будем усердно работать, чтобы привести команду туда, где она заслуживает находиться», — написал Кайседо в социальных сетях.
14 августа стало извсестно о переходе Кайседо из «Брайтона» в «Челси». Соглашение 21-летнего игрока с новым клубом рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|4 : 0
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|3 : 1
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -