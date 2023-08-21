Кайседо: «Не тот дебют, на который я рассчитывал»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо прокомментировал свой дебют за лондонцев. 21-летний эквадорец вышел на замену в матче против «Вест Хэма» (1:3).

«Не тот дебют, на который я рассчитывал, но я счастлив сыграть свои первые минуты в таком великом клубе. Мы будем усердно работать, чтобы привести команду туда, где она заслуживает находиться», — написал Кайседо в социальных сетях.