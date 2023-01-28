Кайседо подтвердил уход из «Брайтона». Игрока хочет подписать «Арсенал»

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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо подтвердил, что покинет клуб в это трансферное окно.
«Я благодарен мистеру Блуму и «Брайтону» за предоставленную мне возможность перейти в АПЛ, и я чувствую, что всегда делал для них все, что мог. Я всегда играю в футбол с улыбкой и сердцем.
Я самый младший из 10 детей, выросших в бедной семье в Санта-Доминго в Эквадоре. Я всегда мечтал стать самым титулованным игроком в истории Эквадора. Горжусь тем, что могу помочь «Брайтону» заработать рекордную сумму за трансфер, которая позволит им реинвестировать ее и поможет клубу продолжать добиваться успеха.
Фанаты приняли меня в свои сердца, и они всегда будут в моем сердце, поэтому я надеюсь, что они смогут понять, почему я хочу воспользоваться этой великолепной возможностью», — написал Кайседо в социальной сети.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 60 миллионов фунтов за 21-летнего игрока. На него также претендует «Челси», однако «чайки» отвергли предложение «синих» в размере 55 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне эквадорец провел за «Брайтон» 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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