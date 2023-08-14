Кайседо: «Когда «Челси» пригласил, мне не пришлось думать дважды»

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо прокомментировал переход из «Брайтона» в «Челси».

«Я так счастлив присоединиться к «Челси»! Я рад быть здесь, в этом большом клубе. Мне не пришлось думать дважды, когда «Челси» пригласил меня, я просто знал, что хочу подписать контракт с этим клубом. Моя мечта быть здесь сбылась, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова футболиста.

В понедельник, 14 августа, «Челси» объявил о подписании контракта с Кайседо. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.

20 августа «Челси» сыграет с «Вест Хэмом» в рамках второго тура АПЛ. Матч начнется в 18.30 по московскому времени.