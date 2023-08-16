Кайседо прокомментировал выбор игрового номера в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о том, что взял себе 25-й игровой номер в английской команде.

Футболку с этим номером у синих никто не носил в течение 20 лет. В последний раз 25-й номер принадлежал легенде «Челси» Джанфранко Дзоле.

«Я разговаривал с Джанфранко Дзолой, и он дал мне свое благословение. Я выбрал это число, потому что оно много значит для меня и моей семьи. Я хочу создать много воспоминаний с этим номером на спине», — заявил игрок.

14 августа стало извсестно о переходе Кайседо из «Брайтона» в «Челси». Соглашение 21-летнего игрока с новым клубом рассчитано на 8 лет с опцией продления еще на один сезон.