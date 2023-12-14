Кайседо: «Мне нравится, как Почеттино защищает меня»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо поделился мнением о своей игре. Эквадорец перешел в лондонский клуб в августе этого года.

«Сейчас я не настоящий Мойсес, но я уверен, что вернусь и продолжу добиваться успеха. Я буду радовать болельщиков «Челси». Мне нравится, как Почеттино защищает меня», — цитирует Кайседо Telemundo.

В сезоне 2023/24 футболист провел за «Челси» 17 матчей, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.