Кайседо: «Начало в «Челси» было для меня трудным, я чувствовал большое давление»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал о давлении, с которым ему пришлось столкнуться в клубе из Фулема.

«Начало было для меня трудным, потому что ты в большом клубе, за тебя отдали большую сумму, и ты должен побеждать в каждой игре. Это было тяжело. Когда я был в «Брайтоне», давления было меньше. В «Челси» все по-другому. Я чувствовал большое давление, но после последних четырех или пяти месяцев я стал ощущать себя в клубе более комфортно. Многие люди вокруг меня помогли мне. Я знаю, что из себя представляю. Но иногда приходится трудно, если у тебя нет крепкого духа», — приводит Daily Mail слова Кайседо.

Эквадорец перешел в «Челси» из «Брайтона» летом 2024 года. Синие отдали за хавбека 115 миллионов фунтов стерлингов (около 133 миллионов евро).

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 48 матчей за «Челси» во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи.