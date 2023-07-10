Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что хотел бы стать капитаном команды.

«Если честно, мне нравится быть капитаном. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится все это. Капитанская повязка — это не более чем символ, но такие игроки должны разговаривать с судьями, быть примером. Мне нравится это», — цитирует Каземиро Goal.

31-летний Каземиро играет в составе «МЮ» с лета 2022 года. В АПЛ хавбек сыграл 28 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт рассчитан до лета 2026 года.