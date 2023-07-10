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Сегодня, 13:12

Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что хотел бы стать капитаном команды.

«Если честно, мне нравится быть капитаном. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится все это. Капитанская повязка — это не более чем символ, но такие игроки должны разговаривать с судьями, быть примером. Мне нравится это», — цитирует Каземиро Goal.

31-летний Каземиро играет в составе «МЮ» с лета 2022 года. В АПЛ хавбек сыграл 28 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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